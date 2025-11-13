Acqua e Farina di Biella tra le eccellenze italiane: nuovo riconoscimento da Golosaria 2025

Ancora una volta la qualità e la passione biellesi si fanno notare a livello nazionale. Durante l’ultima edizione di Golosaria, la manifestazione milanese ideata dal giornalista gastronomico Paolo Massobrio e dal Club Papillon, la pizzeria “Acqua e Farina” di Biella, guidata da Nicolò Benna, è stata inserita tra i locali meritevoli di menzione nella guida “il Golosario Ristoranti 2025”, nella categoria pizzerie.



Un riconoscimento che premia la costanza, la ricerca e la filosofia di un locale che ha saputo trasformare un piatto popolare come la pizza in un’esperienza di gusto autentica e contemporanea. Acqua e Farina si distingue per la cura degli impasti, frutto di lavorazioni a lunga lievitazione e farine selezionate, e per l’utilizzo di ingredienti di alta qualità, molti dei quali provenienti da produzioni locali.



La nuova menzione in Golosaria arriva come conferma del percorso di eccellenza che la pizzeria di viale Cesare Battisti ha intrapreso negli ultimi anni, affermandosi come punto di riferimento per chi cerca una pizza artigianale, leggera e genuina. «Questo riconoscimento mi riempie d’orgoglio — commenta Benna — perché arriva da una guida che valorizza chi lavora ogni giorno con passione e rispetto per la materia prima. È una spinta a continuare a crescere». Le pizze di Nicolò dunque non smettono di essere apprezzate e premiate, aumenta la soddisfazione al pari del suo impegno.

E a proposito di impegno ci congratuliamo con Nicolò e la moglie Elena per la nascita di Alice, questo si adesso sarà il suo impegno principale. Doveroso quindi modificare almeno fino all'anno nuovo gli orari della pizzeria, aperta soltanto alla sera e con il giorno di chiusura spostato dal martedì al mercoledì.