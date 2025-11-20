Campagna Agraria 2025: il riso dell’Azienda Agricola Catella diventa eccellenza dolce e salata FOTO

La Campagna Agraria 2025 segna un anno di crescita e innovazione per l’Azienda Agricola Catella di Villanova Biellese, situata nella suggestiva Baraggia biellese. In questa terra unica, dove tradizione e natura convivono in equilibrio, la famiglia Catella coltiva il riso con metodi tradizionali, nel pieno rispetto dell’ambiente e del territorio.

Alla base di ogni attività c’è un forte spirito collaborativo, che ha portato alla nascita di una vera e propria rete d’impresa tra le aziende agricole di famiglia. Una sinergia che valorizza il lavoro condiviso, le competenze e la passione comune per la terra, rafforzando l’identità agricola del territorio biellese.

Da questa collaborazione nasce una linea di prodotti dolci e salati privi di glutine (certificati), realizzati con farine di riso e di mais macinate direttamente in cascina.

Biscotti, torte, snack, pasta e il nuovo panettone senza glutine rappresentano il risultato di un percorso che unisce innovazione e tradizione, gusto e benessere, con la qualità artigianale che contraddistingue da sempre l’azienda.

Per l’Azienda Agricola Catella, coltivare riso significa custodire la terra e tramandarne i valori: sostenibilità, filiera corta, collaborazione e amore per il territorio, che ogni giorno fanno dell’agricoltore della Baraggia il vero guardiano della pianura biellese.

Azienda Agricola Catella si trova a Villanova Biellese (BI), presso la cascina Catella 4.

Per informazioni: Telefono: 334 321 8969

Sito: www.risocatella.com

Facebook: www.facebook.com/societaagricolacatella