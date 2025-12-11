Campiglia Cervo, il Comune ricerca un addetto per il riordino dell'archivio

Il comune di Campiglia Cervo ha indetto una procedura pubblica per l’individuazione di un operatore al quale concedere in uso esclusivo il riordino dell’archivio comunale. L'oggetto dell’incarico è appunto il riordino del materiale depositato presso gli archivi comunali degli ex comuni di Quittengo e San Paolo Cervo che, a seguito della fusione del 2016, hanno costituito la nuova realtà di Campiglia.

Il materiale non è mai stato oggetto di archiviazione. Lo stesso andrà a creare un nuovo archivio che sarà depositato presso i locali dell’ex Municipio di San Paolo. Requisiti di partecipazione, motivi di esclusione, modalità e termini di presentazioni della manifestazione di interesse sono a disposizione sul sito istituzionale del comune di Campiglia Cervo.

Inoltre per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Comune all’indirizzo e-mail: campiglia@ptb.provincia.biella.it/campiglia.cervo@pec.ptbiellese.it.