Biella, da Simone De Mori la "Mora avvelenata": presentato lo speciale cocktail di Halloween

Un’atmosfera raffinata e un tocco di mistero accompagneranno la notte di Halloween alla Pasticceria Simone De Mori di Biella. Per l’occasione, il locale propone un aperitivo dal carattere esclusivo con protagonista il cocktail “Mora Avvelenata”.

“Ideato dalla nostra Camilla Bartender e realizzato con more fresche pestate con zucchero di canna, vodka liscia, succo di lime e una leggera effervescenza di ginger beer, il drink nasce per sorprendere i palati con una creazione originale - spiega Simone De Mori, imprenditore che promuove altissima qualità con particolare attenzione al territorio biellese - Un connubio di aromi decisi e profumi delicati, perfetto per accompagnare un momento di convivialità firmato De Mori. Con l’occasione, presenteremo anche la nostra nuova proposta di aperitivo che vi accompagnerà nel periodo invernale”.

La Pasticceria Simone De Mori

Dall’esperienza e dalla passione della famiglia De Mori è nata La Pasticceria, un ambiente elegante e accogliente dove la maestria artigianale incontra la ricerca del dettaglio.

Dalla colazione all’aperitivo, passando per il pranzo, ogni proposta è pensata per offrire un’esperienza autentica e di qualità, nel segno della tradizione e dell’innovazione dolciaria.

Oltre alle creazioni di pasticceria, il locale propone una selezione di caffetteria e piatti leggeri, sempre accompagnati da un servizio attento e da un’atmosfera curata, ideale per ogni momento della giornata.

Pasticceria Simone De Mori si trova in via dei Seminari 11, Biella (BI)

Contatti: +39 015 955 6060 o www.demorisimone.com