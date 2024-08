Bolle di Malto in quota con “I sentieri della birra biellese”, da Piedicavallo al Rifugio Lago della Vecchia, FOTO

In attesa di degustare e spillare in piazza a Bolle di Malto quest’anno si è organizzata una piccola avventurosa anteprima al Rifugio Lago della Vecchia Piedicavallo, “BOLLE IN QUOTA”, escursione “I sentieri della birra biellese” e spellatura in quota.

Ieri martedì 27 agosto alle 15 si è partiti da Piedicavallo con arrivo e pernotto al Rifugio e questa mattina alle 11 si è proceduto con la spillatura in quota e prima ancora con una meditazione in riva al lago.

Soddisfatti il gestore del rifugio Luciano Zainaghi e la guida Pietro Ostano che ha accompagnato i partecipanti a questa nuova iniziativa. "E' una prima edizione di un evento OFF di Bolle di Malto che quasi sicuramente verrà riproposto - commenta Pietro Ostano - . Tra ieri e oggi sono state tante le persone che sono venute alla Vecchia e non solo biellesi, chi per trekking e chi per la degustazione. Per esempio c'erano mamma e figlia che arrivavano da Alessandria. E' stato davvero un successo".