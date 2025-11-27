Stefania Massera, due premi agli International Chocolate Awards: "Sogni? La spinta verso nuovi traguardi!"

Quando la dedizione incontra il talento e il cuore guida le mani, anche il cioccolato può trasformarsi in una storia. Con questo spirito Stefania Massera, titolare della Pasticceria Massera di Sala Biellese, conquista due nuovi riconoscimenti agli International Chocolate Awards, al termine di un anno segnato da impegni amministrativi intensi, dove le giornate sembravano troppo corte e le notti troppo brevi.

Pur non essendo nuova alle medaglie, il risultato di quest’anno arriva come una sorpresa: due nuove ricette, due nuove sfide e due premi mondiali che coronano mesi di lavoro silenzioso e appassionato.

La giuria internazionale ha conferito:

Bronzo mondiale a “Mirtilla Rouge” – pralina nata dall’incontro tra la birra Sciató Rouge del Birrificio Un Terzo e il cioccolato del Cioccolato del Monviso – Depetris, impreziosita dal mirtillo che le dà il nome e che si fonde armoniosamente con le note maltate e fruttate.

Argento mondiale a “Little Secret” – una creazione che racchiude un piccolo grande segreto: il gusto di una Sacher concentrato in soli 10 grammi, un equilibrio di sapori custodito in una pralina elegante e dal gusto sorprendente.

Dietro ogni creazione ci sono prove, assaggi, passione e il desiderio di raccontare chi siamo attraverso un semplice frammento di cioccolato: "Oggi sento solo gratitudine: per chi lavora con me, per chi mi sostiene e per chi crede nei sogni fatti con il cuore (e con il cacao)" dichiara Massera

Un amore per il proprio mestiere che non si esaurisce: "Sono ancora troppo innamorata dei sogni, e questa è la mia spinta verso nuovi traguardi".

Le praline premiate sono disponibili nei negozi di Biella e Sala Biellese:

Punto vendita di Biella

Indirizzo: Via della Repubblica, 65 – 13900 Biella (BI)

Telefono: +39 015 20465

Orari Apertura: martedì-sabato 09.30 – 12.30 / 15.00 – 19.00

Giorno/i di chiusura: lunedì e domenica escluse feste infrasettimanali e periodo natalizio.

Punto vendita di Sala Biellese

Indirizzo: Via Regina Margherita, 9

13884 SALA BIELLESE fraz. BORNASCO (BI)

Telefono: +39 015 2551109

Orari Apertura: lunedì – venerdì 08.30 – 12.30 / 14.30 – 18.30 sabato mattina 09.00 – 12.00

Giorno/i di chiusura: Domenica e sabato pomeriggio escluso periodo natalizio.