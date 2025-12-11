 / Basso Biellese

Basso Biellese | 11 dicembre 2025, 07:50

Viverone, nuovo appuntamento enogastronomico con gli Alpini

alpini polenta

Viverone, nuovo appuntamento enogastronomico con gli Alpini (foto di repertorio)

Nuovo appuntamento degli Alpini di Viverone e Roppolo. In occasione dei Mercatini di Natale, sarà presente una postazione sul lungo lago di Viverone, dove le penne nere prepareranno deliziosi piatti a base di polenta concia (con le sue variabili). La distribuzione avrà luogo nella giornata di domenica 14 dicembre.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore