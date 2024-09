Oltre 140 mila presenze per Bolle di Malto

Mentre a Biella si smantella tutta la coreografia che per una settimana ha fatto da sfondo a Piazza Martiri e zone limitrofe, rimane la soddisfazione per ciò che è stato realizzato per la presenza di tante birre artigianali e di un parterre de roi di musicisti che hanno accompagnato il pubblico biellese e non solo in questa festa di fine estate come la pioggia di questa giornata testimonia.

Non possono che essere felici gli organizzatori che traguardano un risultato importante: 140mila presenze che certifica ancora una volta una impresa, quella di aver portato Biella in una dimensione nazionale.

C’è soddisfazione per il risultato ma anche per la scelta di aver differenziato su piazze diverse. A chi chiede quale possa essere il prossimo step, e ricordiamo che nel 2025 ricorrerà il decennale dell’evento (che conta solo 9 edizioni causa Covid), quella di occupare una piazza in più, come ammicca Marta Florio. Sarà Piazza Duomo o il Piazzo? In ogni caso un po’ di riposo e poi si riparte perché un evento del genere deve essere programmato per tempo.