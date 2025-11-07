Canestrellino Grand Cru: la nuova delizia Wool and Chocolate debutta da Mosca1916 FOTO

Biella si prepara a celebrare la dolcezza in una veste tutta nuova. Questo sabato, il produttore artigianale Wool and Chocolate, noto per la sua reinterpretazione contemporanea dei canestrelli biellesi, presenterà in anteprima la sua nuova proposta: il Canestrellino Grand Cru.

L’evento con degustazione si terrà presso lo storico negozio Mosca1916, in via San Filippo a Biella, un punto di riferimento per chi ama la qualità e le eccellenze gastronomiche del territorio.





Il Canestrellino Grand Cru rappresenta un’evoluzione golosa del tradizionale biscotto biellese. Realizzato con ingredienti di prima scelta e una lavorazione interamente artigianale, questo nuovo biscotto conquista per la sua intensità: la ricetta prevede fino a 400 grammi di cioccolato fondente di alta qualità per ogni chilo di impasto.

Il risultato è un canestrello dal gusto deciso, dal profumo profondo e dalla consistenza perfettamente friabile, pensato per gli amanti del cioccolato autentico e delle produzioni locali d’eccellenza.



“Con il Canestrellino Grand Cru abbiamo voluto rendere omaggio al nostro territorio e al suo prodotto simbolo, spingendoci però un po’ oltre la tradizione,” spiega Ettore Fila, fondatore di Wool and Chocolate. “Abbiamo scelto un cioccolato fondente selezionato con cura, che esalta il carattere del biscotto senza coprirne la delicatezza. È un equilibrio tra innovazione e rispetto delle radici biellesi.”





Il produttore aggiunge che questo nuovo biscotto è stato pensato anche come un dono speciale per il Natale 2025. “Il Grand Cru sarà il regalo perfetto per chi ama sorprendere con un pensiero autentico e raffinato. È un biscotto che racconta una storia: quella della nostra terra, della passione artigiana e del gusto vero.”



L’appuntamento di sabato da Mosca1916 sarà l’occasione ideale per scoprire in anteprima e degustare questa nuova creazione, in un’atmosfera che unisce tradizione, eleganza e spirito natalizio.

Un incontro tra cioccolato e territorio che promette di diventare una delle novità più dolci e attese delle festività biellesi.