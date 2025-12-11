Sordevolo, c'è ancora tempo per visitare la mostra di Giorgio Marinoni

L'atmosfera magica e suggestiva del Mercatino degli Angeli a Sordevolo si è arricchita nel Natale 2025, con la mostra personale del maestro biellese Giorgio Marinoni, originario di Pollone e noto anche per il suo impegno nella vita amministrativa del paese della Valle Elvo.

Presso la Sala “Villaggi d’Europa” del Palazzo Comunale, è allestita infatti ancora i concomitanza con l'ultima domenica di 'Mercatino degli Angeli', l'esposizione di acquerelli intitolata “Storie di fieno e di riso”, un percorso emozionale e visivo che celebra il forte legame dell'artista con il suo territorio.

La rassegna mette in dialogo i contrastanti, ma ugualmente affascinanti, paesaggi alpini biellesi – con i temi a lui cari come le baite, i boschi di betulle e, in particolare, la neve e la sua capacità di trasfigurare il paesaggio – e le vaste risaie della pianura vercellese e della "Bassa".

Marinoni, attratto sin da giovanissimo dal disegno e dalla pittura, si è dedicato alla tecnica dell’acquerello dagli anni '90, scegliendola come la più congeniale per la sua espressione artistica. L'acqua, elemento fondamentale di questa tecnica, viene utilizzata dal maestro in modo poetico e con grande maestria ed esperienza, trasformando i soggetti rurali in visioni luminose e suggestive, capaci di toccare l’anima. Le sue opere, trattate con sensibilità, trasmettono sensazioni che vanno oltre la semplice rappresentazione del luogo. Egli si ispira anche alle atmosfere dei conterranei Lorenzo Delleani e Giuseppe Bozzalla.

Con quasi mille opere realizzate, Marinoni ha ottenuto significativi apprezzamenti di pubblico e critica. È un artista di rilievo internazionale, avendo anche vinto il Terzo Premio all'International Watercolor Academy Award (con l'opera “Le mani ed il burro”) in competizione con i più grandi acquerellisti del mondo.

L'inaugurazione della mostra si è tenuta domenica 30 novembre. La rassegna proseguirà, offrendo una visione unica dei due territori ancora domenica 13 dicembre. L'orario di apertura è continuato dalle 10 alle 18, in concomitanza con l'apertura del Mercatino degli Angeli.