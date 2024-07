Bolle di Malto, l'edizione 2024 si presenta in Regione Piemonte tra grandi novità ed eventi da non perdere FOTO e VIDEO

Bolle di Malto, l'edizione 2024 si presenta in Regione Piemonte tra grandi novità ed eventi da non perdere (servizio di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Questa mattina, in Regione Piemonte, è stata presentata l’ottava edizione di Bolle di Malto, di ritorno a Biella dal 29 agosto al 2 settembre. La città si conferma capitale della Birra artigianale con un programma enogastronomico e di intrattenimento a tutto tondo.

10.000mq di aree attive ogni giorno con ingresso gratuito, 22 birrifici artigianali provenienti da tutte le regioni d’Italia con 300 stili di birra differenti e 22 food truck pronti a guidare i visitatori alla scoperta degli street food più iconici dello stivale. E ancora 3.000 minuti di concerti di musica dal vivo con artisti locali, esordienti e di fama internazionale che accompagneranno la più importante rassegna italiana dedicata alla cultura della birrificazione artigianale. I 4 big che saliranno sul palco di Bolle di Malto saranno: la Municipal (30 agosto), Roy Paci & Aretuska (31 agosto), Nina Zilli (1 settembre), Enrico Ruggeri (2 settembre).

Inoltre, per il week end del 31 agosto e del 1 settembre Bolle di Malto raddoppia, con l’apertura di tutti gli stand dalle 11 per offrire alle famiglie e ai visitatori un’esperienza all’insegna del gusto e del divertimento. Se la passata edizione è stata quella dei record con più di 110mila presenze e 125mila bicchieri di birra spillata, quest’anno l’organizzazione punta ancora più in alto.

“Nel 2025 Bolle di Malto festeggerà un importante compleanno: quello dei 10 anni” – sottolinea Raffaele Abbattista co-ideatore di Bolle di Malto e volontario di Cortocircuito l’Associazione che organizza l’appuntamento. “In questi anni la manifestazione si è dedicata a divenire punto di riferimento per la Regione Piemonte attirando non solo molti turisti grazie a una proposta enogastronomica di eccellenza, all’intrattenimento gratuito e all’alto valore sociale e culturale ma, e soprattutto, a generare una consapevolezza territoriale che il Piemonte porta nel cuore: l’ospitalità. Bolle di Malto è prima di tutto un evento ad alto impatto sociale, organizzato e diretto dai volontari dove vige il senso e la cultura del bene comune. Con Bolle di Malto Biella è la capitale italiana della birra e ci auguriamo che questo evento diventi sempre di più un appuntamento atteso a livello internazionale”.

A testimonianza dell’alto valore della manifestazione sono intervenuti anche le istituzioni del Piemonte, a partire dal presidente Alberto Cirio che ha ribadito l'importanza di tali eventi, specialmente a livello regionale, con la disponibilità della Regione a supportare iniziative di questa portata, volte a valorizzare a dare importanza al nostro made in Italy. Concorde anche il vice Elena Chiorino che ha sottolineato come “Biella è sinonimo d’eccellenza e Bolle di Malto, kermesse arrivata all’ottava edizione, è ormai diventato un evento di rilevanza nazionale in grado di celebrare la qualità della nostra birra. I birrifici artigianali sono un patrimonio che definire solo brassicolo sarebbe riduttivo: dietro queste aziende c’è spesso una grande storia di impresa famigliare, padri che tramandano ai figli l’amore e la passione per i prodotti del territorio, che esportano in tutto il mondo il Made in Italy. Dietro un boccale di birra spillato in un birrificio artigianale vedo orgoglio e identità. Biella, con il suo fascino e la sua storia, è la cornice perfetta di un programma che per questa edizione si preannuncia ricco come non mai. E allora viva Biella, viva Bolle di Malto e soprattutto viva la creatività artigianale dei nostri mastri birrai. Supportiamo e valorizziamo le nostre eccellenze”.

Per Biella era presente il vicesindaco Sara Gentile, a cui si sono aggiunte le parole del sindaco Marzio Olivero, diffuse in nota stampa: “È per noi e per Biella una grande soddisfazione ospitare questa nuova edizione di un evento che è ormai un appuntamento atteso e che, di anno in anno, si espande come programmazione artistica e come spazi per accogliere la crescente partecipazione. Un evento che spicca per la promozione che genera al territorio e alle sue eccellenze, inserendosi a pieno titolo fra le produzioni artigianali locali che rappresentano il Made in Italy ed in particolare il prestigioso settore del food and beverage. La città di Biella assicura un concreto supporto e siamo certi che sarà un’altra edizione di grande successo confermando la crescita costante, di espositori, partecipanti e visibilità che la rassegna ha dimostrato negli anni”.

Nei giorni di Bolle di Malto si svolgerà la terza edizione degli Stati Generali della Birra Artigianale Italiana, un momento di confronto e di prospettiva del settore brassicolo. Nello spazio di Arena Bolle, dedicato agli approfondimenti culturali e alle degustazioni, centinaia di esperti del settore provenienti dall’Italia e dall’estero condivideranno la loro esperienza attraverso convegni, dibattiti e speech in cui si parlerà delle ultime novità in fatto di birra artigianale, della comunicazione del prodotto, e dei nuovi trend che coinvolgono il settore come ad esempio l’affermarsi dei consumi di birra low e no alcol. Arena Bolle sarà anche il luogo dove saranno insigniti del prestigioso riconoscimento “Bolle di Malto | Città di Biella” i birrifici che sapranno distinguersi per Creatività, Sostenibilità e Collaborazione, ma anche il luogo dove a partire dal 29 agosto sarà ospitata la mostra-progetto “Di acqua e di Terra” in cui l’acqua diventa il fil rouge per raccontare le storie del Biellese e dei suoi primati. Tra le novità di quest’anno Bolle di Malto Sour Jazz in programma dal 30 agosto al 1 settembre nella suggestiva cornice di Piazza del Monte a Biella. La Rassegna, all’interno del prestigioso circuito del Piemonte Jazz Festival, coniuga due pilastri culturali di grande rilevanza: la birra artigianale e la musica jazz.

“L'evento Bolle di Malto, che raggiunge quest'anno la sua VIII edizione, oltre ad essere un attesissimo appuntamento dell'estate biellese, si è ormai affermato come una delle rassegne dedicate ai birrifici artigianali più grandi e frequentate d'Italia, a testimonianza della crescente attenzione verso la birra artigianale, che sta conquistando un numero sempre maggiore di appassionati grazie alla qualità e alla varietà delle produzioni. Birra, gastronomia e intrattenimento di qualità sono le carte vincenti di Bolle di Malto, che riserva inoltre una speciale attenzione all'inclusività, all'accessibilità, all'ambiente e agli sprechi alimentari. Grandi eventi di questo genere, capaci di coinvolgere ed emozionare, offrono visibilità al territorio e rappresentano per esso un efficace strumento di promozione: l’ATL è lieta di accogliere i visitatori presso la sede di Piazza Vittorio Veneto 3 a Biella con materiale illustrativo. Tale materiale è disponibile anche attraverso il sito Internet https://www.terrealtopiemonte.it/, sezione dedicata al Biellese, e i social “Biellaturismo”, per offrire a tutti una piacevolissima permanenza nel territorio e ulteriori spunti di visita per chi desideri andare alla scoperta delle Terre dell'Alto Piemonte” ha aggiunto Raffaella Afferni. Presidente Atl Terre Alto Piemonte.

Il programma di Bolle di Malto è arricchito da BOLLE OFF, una serie di eventi, degustazioni diffuse per la città di Biella dal 26 al 28 agosto. Gli appassionati di birra artigianale non potranno perdere ad esempio la presentazione della Guida alle Birre d’Italia a cura di Slow Food, mentre i più sportivi potranno raggiungere il Rifugio Lago della Vecchia a Piedicavallo percorrendo la strada della vecchia mulattiera per gustare una birra ad alta quota!

Questa la diretta della presentazione di oggi che ha anche visto gli interventi di Alessandro Ciccioni, vicepresidente della CCIA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, e Cristiano Gatti, presidente Confartigianato Biella.