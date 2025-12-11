Domenica torna Swing @Villa Piazzo

Il 14 Dicembre, ore 20.30, Villa Piazzo in Musica, stagione concertistica di Pacefuturo in collaborazione con Musica a Villa Durio, diretta da Massimo Giuseppe Bianchi, presenta l’ultimo appuntamento del 2025. Swing @Villa Piazzo l’appuntamento natalizio della stagione concertistica, un evento divenuto negli anni un segno distintivo della programmazione invernale della rassegna.

Nato nel 2024 con il con l’intento di coniugare lo spirito delle festività con la qualità artistica che caratterizza l’intera stagione, il concerto propone ogni anno progetti jazz di alto profilo, valorizzando sia artisti affermati sia giovani talenti del panorama nazionale e internazionale. Non un semplice concerto di auguri, ma una serata dal carattere raffinato e vivace, che unisce l’intimità del jazz alla suggestione del periodo natalizio. L’evento si distingue per il suo equilibrio tra rigore musicale e leggerezza festosa, creando un incontro capace di attrarre appassionati, pubblico trasversale e nuovi ascoltatori.

Protagonista della prima edizione è stato il pianista Simone Locarni, oggi tra i nomi di riferimento della scena jazz europea e artista in residenza dello Stresa Festival 2025. L’edizione 2025 prosegue nel solco dei giovani di successo, proponendo Martaneve De Leo e la Erios Collective, progetto parallelo della Erios Junior Jazz Orchestra, diretta da Mario Biasio. Swing @Villa Piazzo Aria di Natale e musica di festa con Martaneve De Leo e Erios Collective Erios Junior Jazz Orchestra La Erios Junior Jazz Orchestra (EJJO), una delle realtà giovanili più significative del panorama jazz italiano, torna a esibirsi presentando un repertorio ricco, energico e capace di unire tradizione e modernità.

Il Concerto si terrà nella Sala Multimediale di Villa Piazzo a Pettinengo alle 20.30.