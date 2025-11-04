Ben Cüncià 2025: torna nel Biellese il festival della polenta concia FOTO e VIDEO

Dal 7 al 9 novembre 2025 il Biellese si prepara a celebrare uno dei suoi piatti più iconici: la polenta concia. Torna Ben Cüncià, il festival diffuso organizzato dalla Pro Loco di Biella e Valle Oropa, che da sette anni valorizza il gusto e le tradizioni del territorio, trasformando l’autunno biellese in una grande festa.

Nato come omaggio alla convivialità montana, Ben Cüncià unisce, pronti a proporre menù speciali dedicati alla regina della tavola piemontese. Ogni piatto sarà un’interpretazione diversa della polenta concia, dove farina di mais, burro e formaggi locali si incontreranno in un connubio di profumi e consistenze che raccontano l’identità gastronomica delle valli biellesi.

L’evento, oltre a valorizzare i sapori locali, rappresenta un potente strumento di promozione del Biellese: dalle vallate di Oropa ai borghi di pianura, tra paesaggi che in questo periodo si accendono dei colori caldi dell’autunno.

Per questa edizione, gli organizzatori hanno ampliato l’offerta. Tra le novità più attese vi è il Ben Cüncià Express, un treno speciale che da Novara porterà a Biella oltre 150 persone nel weekend.

L’edizione 2025 sarà anche un momento di impegno sociale. Accanto ai menù, i ristoratori indosseranno il “grembiule rosso”, simbolo del sostegno alle donne vittime di violenza. Un gesto condiviso da tutti i partecipanti.

Il festival si snoderà fra i comuni del territorio, da Oropa fino a Cavaglià, con un kit di benvenuto e menù già molto richiesti. “Tanti ristoranti sono già al completo – spiegano gli organizzatori - segno che la voglia di ritrovarsi è più viva che mai.”

Appuntamento al 7, 8 e 9 novembre.

Per maggiori informazioni: https://bencuncia.it/

Prenota il ristorante: https://bencuncia.it/ristoranti/