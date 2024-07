Biella, obbligo di firma per il presunto vandalo di Chiavazza: davanti al Gip non risponde

Nelle scorse ore, è stato convalidato l'arresto del presunto vandalo di Chiavazza, accusato del reato di danneggiamento aggravato di oltre 100 auto in sosta nelle vie del rione. La pena prevista per questa fattispecie è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Il 49enne, assistito dall'avvocato Andrea Ventura, è comparso davanti al Gip e si è avvalso della facoltà di non rispondere. In tal sede, la Procura ha chiesto l'obbligo di dimora (con permanenza notturna) e di firma ma alla fine è stata disposta quest'ultima misura in attesa del processo.