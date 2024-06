Arresto del sospetto vandalo di Chiavazza, Olivero e Moscarola: “Grazie a Carabinieri e Polizia Locale”

Appena avvisati del buon esito dell’operazione congiunta di Polizia Locale e Carabinieri a Chiavazza, il sindaco di Biella Marzio Olivero e l’assessore Giacomo Moscarola hanno espresso grande soddisfazione e gratitudine per lo sforzo profuso da tutte le forze di polizia in campo negli ultimi giorni che ha portato all’arresto del soggetto sospettato dei danneggiamenti a Chiavazza.

“Ringraziamo sentitamente tutto il personale della Polizia Locale e dei Carabinieri che hanno permesso di individuare e trarre in arresto questo soggetto. Siamo contenti di questa fruttuosa collaborazione tra le forze di polizia, in campo per garantire un sempre più alto livello di sicurezza in città – spiegano - Oltre a ciò, come amministrazione comunale ci siamo già messi al lavoro per implementare il sistema di videosorveglianza anche nel quartiere di Chiavazza, in un primo momento lasciato scoperto per motivazioni tecniche di collegamenti che stiamo cercando di risolvere".