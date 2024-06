Chiavazza sotto assedio: i residenti esasperati dai vandali FOTO

La tranquillità di Chiavazza è stata nuovamente sconvolta, questa notte, da atti di vandalismo che hanno colpito diverse auto parcheggiate nel quartiere di Biella. Il presunto gruppo ha preso di mira le vie Buratti, Firenze e la piazza della chiesa, lasciando dietro di sé una scia di danni ingenti alle vetture.

Sono in molti i residenti che esasperati dai ripetuti atti di vandalismo, perpetrati ripetutamente negli ultimi tempi, dichiarano l’intenzione di allontanarsi dalle implacabili ingiustizie dei malviventi: “La situazione è diventata insostenibile – dichiarano allegando numerose foto di gomme a terra, macchine rigate e tergicristalli rotti – Dopo il periodo di Covid la situazione è drasticamente peggiorata: un tempo non sarebbe accaduto, ma adesso non si può più vivere”.

“Vogliamo più attenzione e sicurezza – continuano -, telecamere di sorveglianza, passaggi serali delle forze dell’ordine e maggiore attenzione a un quartiere in decadenza, speriamo che il nuovo sindaco sia in grado di pensare maggiormente a Chiavazza”.

Sul posto la Polizia Locale di Biella, che sta indagando sui possibili responsabili, che si sospetta siano gli stessi di atti simili avvenuti negli ultimi mesi. La comunità di Chiavazza chiede un supporto e un aiuto concreto: il vandalismo mina la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

È opportuno che chi ha subito danni faccia regolare denuncia presso le sedi competenti.