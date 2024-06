Chiavazza: nella notte altre 20 auto nel mirino dei vandali

I vandali sono tornati a colpire a Biella Chiavazza. Nella notte tra domenica 23 e oggi lunedì 24 giugno altre 20 auto in sosta sono state prese di mira e le sono state bucate le gomme. E le vie interessate risultano sempre le stesse, nei pressi di via Buratti e via Firenze.

Ad accorgersi dell'accaduto è stato un residente che si stava recando al lavoro e ha immediatamente composto il 112. Sul posto sono arrivate le volanti della Polizia che sta procedendo con gli accertamenti del caso.

In particolare nelle ore notturne saranno intensificati i controlli per risalire all'autore o agli autori del gesto.