Atti di vandalismo a Chiavazza, il sindaco Marzio Olivero: “Previste videocamere di sorveglianza” VIDEO

Nella sala consiliare di Palazzo Oropa, sede del Comune di Biella, nella mattina di lunedì 24 giugno, è stata presentata la nuova giunta comunale. Durante l'incontro, il sindaco Marzio Olivero ha delineato le priorità del suo mandato, con attenzione particolare agli atti di vandalismo che affliggono Biella.

Negli ultimi giorni, infatti, il quartiere di Chiavazza è stato teatro di numerosi episodi di vandalismo. Diversi cittadini hanno segnalato gomme squarciate e auto danneggiate, problemi che si protraggono da diversi giorni: “Provvederemo a curare il problema fin da subito tramite l'installazione di videocamere di sorveglianza - ha dichiarato il sindaco - “Dobbiamo individuare le risorse necessarie per quantificare il numero di telecamere da installare, al fine di creare un efficace deterrente contro il vandalismo.”

La nuova giunta comunale ha tra le sue priorità la sicurezza e la protezione dei cittadini. Olivero ha precisato che lavorerà a stretto contatto con assessori, dirigenti e funzionari competenti per definire le strategie operative e migliorare l’organizzazione interna: “È nostro immediato compito fare il punto della situazione e valutare le priorità di intervento. Le aree di miglioramento verranno prese in considerazione fin da subito, per migliorare il livello organizzativo e professionale, al fine di promuovere l’efficienza amministrativa”.

Il sindaco intende affiancare uno ad uno i neo-assessori, al fine di prendere familiarità con i loro settori e approfondire la conoscenza di tutta la struttura organizzativa.