Biella, uomo con coltello fermato nella notte a Chiavazza: è il vandalo delle 60 auto danneggiate

Le notizie sono ancora frammentarie ma stando alle prime informazioni raccolte un uomo in fuga sarebbe stato fermato intorno all'1.30 di questa notte, 29 giugno, in via della Vittoria, a Chiavazza. Pare proprio che sia il presunto autore degli atti vandalici causati su 60 auto.

Sembra che sia stato bloccato in flagranza di reato, con in mano un coltello. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia Locale, assieme ai Carabinieri. Ad assistere al fatto numerosi passanti e residenti.

Seguiranno aggiornamenti.