Chiavazza, la rabbia dei residenti: “Se sarà necessario organizzeremo delle ronde”

“E' un quartiere dove sicuramente c'è qualche difficoltà, ma metterlo in ginocchio per qualcuno che si diverte a bucare le gomme delle auto adesso non va bene”. Si sfoga così un abitante del quartiere, che ieri notte, lunedì 24 giugno, assieme ad un amico ha girato per le vie in cerca dei responsabili che più di una sera hanno bucato le auto di oltre 60 automobile in alcune vie del centro. E intanto sta nascendo anche un gruppo WhatsApp per una comunicazione più immediata.

“Era impressionante: alle 10 di sera non c'era anima viva in giro e nemmeno auto parcheggiate in strada – racconta – . Chi ha il cortile adesso la parcheggia dentro, cosa che in genere non si faceva. Anche io ho uno spazio sotto casa ma non parcheggiavo mai lì, adesso anche io ho cambiato abitudine, dopo 2 auto prese di mira. Solo che parlando con qualcuno senti persone disperate. A una ragazza ne hanno bucate due, un anziano voleva dormire in auto per essere sicuro che non gli facessero nulla, c'è gente che fatica ad arrivare a fine mese che adesso è in difficoltà per sistemare la gomma, ma che senso ha? Comunque io non ci sto e con me altri. Se sarà il caso ci organizzeremo e faremo delle ronde per fermare questo disastro”.