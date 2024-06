Chiavazza: Diverse auto vandalizzate nella notte. Gomme squarciate e tergicristalli rotti FOTO

Non si placa la furia dei vandali di Chiavazza che da qualche tempo hanno preso di mira le auto parcheggiate nel quartiere. Questa notte l'azione dei furfanti si è concentrata su via Firenze e via Buratti dove hanno tagliato le gomme e divelto i tergicristallo a diversi automezzi parcheggiati. Le forze dell'ordine che prenderanno in carico le denunce dei proprietari verificheranno che in zona ci siano telecamere che abbiano ripreso la scena in modo da individuare i responsabili, probabilmente gli stessi degli episodi delle scorse notti.