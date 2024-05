I consigli del fine settimana di newsbiella.it, gli eventi del 31 maggio, 1 e 2 giugno

Venerdì 31

- Ponderano, alle 21, 90° anniversario gruppo Alpini di Ponderano

- Pralungo, Frazione Valle ore 20,30 messa e fiaccolata per le vie per conclusione mese maggio

- Biella, biblioteca, "Storie di ragazze che non volevano essere belle", alle 18,30. Presenteranno Angela Spalatro e Ugo Zamburru.

- Candelo in fiore

- Biella, Odeon, Povia in concerto per la disabilità ore 20,30 (Ste)

- Graglia, apertura Beer Garden con accensione del fuoco dell’amicizia

- Vigliano, fiaccolata che celebra la chiusura del mese mariano, 20.30 di domani, Il corteo partirà dalla chiesa di San Michele e arriverà a quella di San Giuseppe.

- Biella, Accademia Perosi, dalla standing ovation un nuovo evento: Cum - certare parte II

- Biella, Sala Colonne CTV Centro Territoriale Volontariato, via Ravetti 6/b, Conferenza “Gioie (e dolori) di una vita da expat” - VocidiDONNE

- Biella, fiera

Sabato 1

- Biella Chiavazza, L’Università Popolare Biellese alle ore 17.00, presso il Teatro di Chiavazza (Via Firenze, 1) “… Aspettando la Festa della Musica”, saggio di fine anno accademico dell’Area Tematica Arte-Musica-Spettacolo.

- Biella, alle 21, il gruppo artistico Àgape presenta nella chiesa di San Nicola da Tolentino in Biella, lo spettacolo: “IN LETIZIA”

- Portula, concerto per Mani Tese ore 21 chiesa dell'Immacolata Concezione

- Gaglianico, concerto festa Repubblica ore 21 auditorium

- Biella, fiera

- Biella, Cascina Oremo, “Oremo leggi, esplora” dalle 14,30

- Valle Mosso, Festa Patronale della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Campore-Falcero

- Biella, Palazzo Gromo Losa, per famiglie a teatro“Il principe canarino e altre storie” alle ore 18,30;

- Oropa, Iniziano le passeggiate con la ProLoco Biella Valle Oropa e la guida escursionistica Il Macchie - Marco Macchieraldo, Trekking in Valle Oropa. Ore 14,30 e 21

- Candelo in fiore

- Biella, alle 10.30, presso il Salone Roccavilla nella sede centrale di via Addis Abeba, si terrà la presentazione del libro Le cose belle sono sacre. Evento per i 150 del Liceo Classico di Biella.

- Graglia, Festa della ceramica e dei bambini

- Valdilana, il consiglio comunale dei ragazzi presenta il logo dell'Istituto comprensivo Valdilana Pettinengo alle 10 al teatro Giletti

- Roppolo, tendata alpina, alle ore 18.00, il ritrovo per iscriversi all’evento di Salomone; alzabandiera e apertura Campo alpino.

- Roppolo, “A spasso con gli Alpini”, Ore 8.45 ritrovo e iscrizioni presso la Chiesetta di S. Vitale a Roppolo, a seguire la partenza, alle ore 9.15, con un percorso adatto a tutte le età.

- Biella, Primavera in Burcina: a Cascina Emilia si pratica Taichi

- Roppolo, alle ore 17.00, presso la Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio, in via G. B. Bricherasio 2, “Tè con l’autore”

- Biella, presso la sede biellese della Società sportiva Pietro Micca, incontro con Giusi Parisi, non vedente. Alle ore 16.30 sarà possibile assistere alla testimonianza dello sport come inclusione e dell’esperienza in tandem, in giro per l’Italia, con la biellese Chiara Ozino.

- Candelo, piazza Castello Visita guidata al ricetto, dalle 15

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, Salita alla cupola della Basilica Superiore

Domenica 2

- Graglia, Due santuari running 16 edizione ritrovo, partenza 9,30

- Graglia, Monastero buddhista Mandala Samten Ling di Graglia Santuario apre le sue porte a praticanti, amici e curiosi con una giornata di festa. Dalle 10

- Candelo, concerto salone rosminiane concerto banda candelo ore 17 per 2 giugno

- Biella, 78^ Anniversario della Repubblica Italiana, presso Piazza Martiri della Libertà alle ore 10.00, avrà luogo una cerimonia per ricordare i valori fondanti della nostra Repubblica e della nostra Costituzione.

- Biella, fiera

- Valle Mosso, Festa Patronale della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria in Campore-Falcero

- Candelo in fiore

- Burcina, appuntamento in giardino

- Biella, seconda edizione dell’evento “Elvo Beer Bike”, organizzato in collaborazione con Free Bike da dove avrà inizio la pedalata. Il ritrovo è previsto per le ore 9:00 di domenica 2 giugno, presso la sede del negozio di bici di Biella- Graglia, Festa della ceramica e dei bambini

- Graglia, Festa della ceramica e dei bambini

- Biella, ore 19 “La città degli Infermi”, Teatrando, davanti all’ingresso principale dell’ex-ospedale di Biella, rappresenterà il ventaglio di proposte fatte in questi dieci anni che riguardano il vecchio nosocomio

- Pettinengo, Pomeriggio di festa: visite gratuite al Museo delle Migrazioni sulle note di “Mau Ritm & Gius”

- Valdengo, Ciclismo, giornata azzurra

- Candelo, piazza Castello Visita guidata al ricetto, dalle 15

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, Salita alla cupola della Basilica Superiore

- Oropa, visita guidata al Santuario

- Salussola, Museo aperto in occasione della Festa della Repubblica

- Oropa, strada provinciale Rosazza-Oropa s.n., Visita guidata al Giardino Botanico di Oropa

- Salussola Monte, via Duca d'Aosta, 7, Apertura Domenicale Museo Laboratorio dell'Oro e della Pietra - Salussola

- Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5, "2 GIUGNO 1946... E FU REPUBBLICA!"

MOSTRE

- Vigliano, Castello di Montecavallo, via per Chiavazza n 30 "Spiriti del Tempo: un'esperienza coinvolgente tra arte e natura alla scoperta di un luogo ricco di suggestioni" visitabile fino al 9/06. Sabato e domenica, dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17.00)

- Biella, Selvatica - Arte e Natura in Festival, dal 20 aprile al 21 luglio 2024 al Polo Culturale di Biella Piazzo ritorna la natura con la decima edizione dalle 10 alle 19, Palazzo Gromo Losa

- Biella, fino al 2/06 al Museo del Territorio Biellese, "Il signore degli Acquerelli. Le opere di Piero Crida". Orari: giovedì: 10-14 | venerdì: 14-18 | sabato, domenica e festivi: 10-18.

- Biella, Biella, BI-BOx Art Space, via Italia, 38, BI-BOx feat. Raw Messina: One Love fino al 15/06

- Sala, Partisan dij nòss pais, fino al 29 giugno sabato dalle 15 alle 18

- Ponzone Trivero - Valdilana, Microrganismi. Al Valdilana Hub di via Provinciale 268. Info: fino al 30 giugno da lunedì a venerdì su prenotazione (370-3793179), sabato e domenica ore 10-13, 16-19.

- Sala Biellese, via Ottavio Rivetti 5, "2 GIUGNO 1946... E FU REPUBBLICA!"

- Pettinengo, VILLA PIAZZO, via Gian Battista Maggia 2. LA FRAGILE CASA COMUNE mostra di Mauro Rossetti fino al 27/6, Orari: dal lunedi al venerdì 14,30-18 | sabato e domenica: 14.30-19.30.

- Pettinengo, Oratorio di San Rocco (fraz. Livera), Veli perduti: "cueffe" e "mucarö" fino al 28/07 dalle 14,30 alle 18,30