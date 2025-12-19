Ternengo, riapre la Provinciale 205

Era stata chiusa lo scorso 3 dicembre a causa di un cedimento di una tubatura. Ora, a distanza di oltre due settimane, è stato riaperto il transito alla Provinciale 205.

Lo rende noto l'amministrazione comunale: “Grazie alla celerità di ripristino delle 3 rotture della rete fognaria in frazione Oro e dello sgombero immediato dei mezzi impegnati, nel pomeriggio di oggi, alle 18.30, si è potuto procedere alla riapertura della Provinciale 205. Si chiede comunque di prestare attenzione al transito, in quanto è ancora presente in alcuni punti un cantiere. È al momento attivo un semaforo per regolare il transito”.