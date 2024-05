Festa del Vesak al monastero buddhista di Graglia.

Domenica 2 giugno il Monastero buddhista Mandala Samten Ling di Graglia Santuario, centro di ritiri e meditazione di livello internazionale, apre le sue porte a praticanti, amici e curiosi con una giornata di festa. La ricorrenza è il Vesak, celebrazione della nascita, risveglio e liberazione dalle spoglie mortali del Buddha storico, che unisce tutti i buddhisti del mondo ed è riconosciuta dalle Nazioni Unite e dallo Stato italiano.

Al mattino il pubblico avrà la rara occasione di assistere alla “Presa di rifugio”, cerimonia solenne officiata dalla guida spirituale del Centro, il Ven. Lama Paljin Tulku Rinpoce, con la quale un gruppo di richiedenti, provenienti da ogni parte d’Italia, tra cui alcuni biellesi, entrerà a fare parte della comunità buddhista. Seguiranno suggestive celebrazioni con religiosi buddhisti di tradizione Theravada, Zen e Mahayana.

Uno spazio per la convivialità, con musica dal vivo, introdurrà i presenti al programma del pomeriggio, che avrà inizio con la tavola rotonda “In un mondo di guerre: coltivare la pace e l’amore per la natura”. I relatori, di tradizione buddhista e islamica, offriranno riflessioni per cogliere quelle opportunità di cambiamento del rapporto con noi stessi e il mondo, che si celano nella tragica attualità dei conflitti.

Seguiranno eventi di intrattenimento, tra i quali uno spettacolo di antiche danze sacre indiane dal titolo “la Devi e gli Dei intorno”. La giornata di festa si concluderà con una benedizione corale del “Palo del Saka Dawa”, simbolo del Vesak e una preghiera collettiva per la pace e la fratellanza universali.

L’evento si apre alle ore 10,00 concludendosi alle 17 ed è previsto un contributo per le spese organizzative. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia, è aperta a tutti con prenotazione obbligatoria.