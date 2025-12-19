A Cossato si corre la Babbo Run aspettando Natale

Torna uno degli appuntamenti sportivi più apprezzati di Cossato. Stiamo parlando della Babbo Run, in programma domani, sabato 20 dicembre, in piazza Chiesa, con orario di ritrovo alle 14. Si tratta di una camminata ludico motoria per le vie della città. La partenza è prevista per le 15.

L'evento è organizzato dall’Associazione Gli Amici dello Sport di Cossato, con il patrocinio del Comune. Per chi vorrà sarà a disposizione una tazza di cioccolata calda, gentilmente offerta da FIDAS, Cossato Shop e Alpini. Infine, a tutti i partecipanti verrà omaggiato il cappellino di Babbo Natale.