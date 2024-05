Candelo in Fiore: Immergerti nella bellezza della natura e portare a casa un ricordo speciale FOTO e VIDEO

Candelo in Fiore è un Tripudio di Bellezza e Tradizione e oggi vi aspetta con la mostra temporanea allestita al Ricetto di Candelo!

Giardini Effimeri: Goditi le magnifiche decorazioni naturali che abbelliranno il borgo. Mostre sugli Alpini: Tre esposizioni interne al Ricetto per onorare gli Alpini.

Tour Guidati: Scopri il Ricetto e il Museo degli Alpini di Biella.

Laboratorio di Kokedama: Realizza la tua oasi verde durante Candelo in Fiore! Eventi Speciali: Cinque eventi convenzionati per arricchire la tua giornata.

Botteghe Artigiane: Esplora le nostre botteghe e i loro prodotti unici.

Concerto Gratuito: Il concerto del Coro di Candelo alle 18 per rendere la tua visita ancora più piacevole.

Bimbi: animazione e giochi per i più piccoli

Garden Club: mazzolini di fiori per beneficienza.

Vieni a scoprire un evento che celebra la natura e la storia, con un nuovo allestimento per quest'anno! Fino al 2 giugno al Ricetto di Candelo, Candelo (BI)

Trova tutte le informazioni su www.candeloeventi.it