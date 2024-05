A Roppolo l’incontro letterario con Paolo Battistel.

Sabato 1° giugno alle ore 17.00, presso la Fondazione Emanuele Cacherano di Bricherasio, in via G. B. Bricherasio 2, nel comune Ropollo (BI), si terrà l'evento “Tè con l’autore”, ospite dell'incontro il folklorista e mitologo, Paolo Battistel, autore del saggio “L’arcolaio delle fiabe. Il femminile e la trasfigurazione nei racconti popolari” Oligo Editore. In dialogo con l’autore Lara Reymondet Fochira, vicepresidente dell'Associazione Sogni Scalzi. Mentre gli adulti potranno ascoltare la presentazione gustando un delizioso tè, i piccoli saranno accompagnati in un’esperienza stimolante fatta di giochi fiabeschi e teatrali, dall'operatrice di Sogni Scalzi, Nunzia Castiglione.

Chi lo desidera potrà portare una tazza con sé, in un'ottica di sostenibilità per gustare un buon tè.

Evento a cura dell'Associazione Sogni Scalzi.