A Pray è tutto pronto per la Notte di Natale

Tanta attesa per quello che è un vero e proprio ritorno alla tradizione: è infatti tutto pronto per la Notte di Natale a Pray, in Valsessera, che dopo un lungo periodo di stop, la sera del 24 dicembre rivivrà la magia della nascita di Gesù con il Presepe Vivente dei Bambini, a cura dell’Associazione Cammino della Luce, in collaborazione con Comune e Parrocchia di Pray, Pro Loco, Gruppo Alpini di Pray – Pianceri e col patrocinio del Comune.

Questo il programma: alle 20.30 nella chiesetta dell’Assunta, i bambini daranno vita alle scene della Natività, e alle 21, la partenza della Fiaccolata in direzione Pray Alto, dove, alle 21.45, nella parrocchiale di Sant’Antonio sarà celebrata la Messa della Notte, animata dal Piccolo Coro Parrocchiale. A seguire, un momento conviviale con bevande calde e panettone.