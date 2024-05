Sabato 1° giugno 2024 si terrà, presso la sede biellese della Società sportiva Pietro Micca, l’incontro con Giusi Parisi, non vedente. Alle ore 16.30 sarà possibile assistere alla testimonianza dello sport come inclusione e dell’esperienza in tandem, in giro per l’Italia, con la biellese Chiara Ozino.

“Giusi parisi, non vedente, è fondatrice del progetto ‘Ragazze in Tandem’, sta effettuando il giro d’Italia per abbattere pregiudizi e sensibilizzare sulla capacità inclusiva dello sport”.