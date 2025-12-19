Vigliano, Galà di Natale al Teatro Erios

Venerdì 19 dicembre, alle 21, una serata di danza e di festa al teatro Erios di Vigliano Biellese con il Galà di Natale: presente la Compagnia Movimento Danza, Megakles Ballet/Petranuradanza e con la partecipazione dell’Istituto Comprensivo di Vigliano Biellese e delle Scuole di danza del territorio.

La Fondazione Egri per la Danza ha scelto di celebrare le festività natalizie insieme al pubblico biellese con uno spettacolo folgorante, energico e ricco di talenti. Nella medesima serata, accanto all’eccellenza artistica dei professionisti della compagnia campana Movimento Danza, la freschezza e l’entusiasmo delle giovani promesse delle scuole di danza del territorio biellese.