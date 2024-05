Ciclismo, giornata azzurra a Valdengo

L’Ucab Biella in collaborazione con il Gruppo Amici Sportivi Valdengo e la Sezione dell’Associazione Nazionale Alpini sempre del paese propone un’intensa giornata di festa all’insegna del ciclismo giovanile per domenica 2 Giugno.

Al mattino sono in programma le corse per le categorie Esordienti di 1º e 2º anno pronte per assegnare il Memorial Silvano Borrione, Lino Lava e Adriano Pella nonché il titolo di Campione regionale Piemonte della categoria. I primi due furono tra gli artefici del grande ciclismo degli anni 70 con l’ideazione del celebre Circuito del Castello, mentre Pella fu corridore professionista valdenghese, sempre in quello stesso periodo.

La gara inaugurale, di 31,5 chilometri sul collaudato circuito stradale di quattromila e cinquecento metri, è riservata ai nati nel 2011 e prenderà le mosse da via Libertà alle 9,30 per concludersi attorno alle 10,15. Lo scorso anno la vittoria andò a Leonardo Previati (Sc Orinese asd), mentre l’ucabino Jacopo Gianotto si laureò campione provinciale.

Questi i rossoneri schierati in partenza: Alessandra Borghi, Emily Belli, Lara Lovisi, Leonardo Di Sanzo e Matteo Vatteroni. La seconda prova per i corridori classe 2010 cercherà l’erede di Samuele Brustia (Madonna di Campagna) primo nel 2023 e sarà più lunga di nove chilometri rispetto alla precedente e partirà un quarto d’ora dopo l’arrivo della corsa precedente per concludersi attorno alle 11,30.

La Giornata azzurra non finirà così presto e proseguirà nel pomeriggio. Alle 15 è infatti è in programma la partenza del 4º Memorial Celestino Vercelli, gara dedicata al corridore professionista di Valdengo che, appesa la bicicletta al classico chiodo è diventato imprenditore di successo con le sue scarpette Vittoria, le scarpette usata da Marco Pantani.

Saranno tredici i giri del circuito per un totale di quasi sessanta chilometri identici alla precedente edizione vinta dal valdostano Kristian Blanc (Madonna di Campagna) ora entrato nella categoria Juniores. L’arrivo è previsto per le 16,30. Gli ucabini iscritti sono: Pietro Bosso, Gregorio Cartotto, Andrea Silvestrini e Alessio Zago. In tutte le tre gare saranno presenti quote rosa delle rispettive categorie.