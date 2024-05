Casa Elvo inaugura il “Beer Garden” estivo con l'accensione del fuoco dell'amicizia

Riaprirà venerdì 31maggio - per tutta la stagione estiva - il “ Beer Garden ” a Graglia del Birrificio Elvo, giunto quest’anno alla sua quinta edizione dopo il grande successo delle stagioni precedenti.

Oltre ad offrire diverse birre alla spina e bottiglie di birre artigianali della casa, il garden è specializzato in panini gourmet con carni affumicate e cotte a bassa temperatura, taglieri di salumi e formaggi del territorio , senza dimenticare qualche offerta anche per vegetariani e vegani.

- sabato 1 giugno , “Elvo Beer Yoga” lezione di Hatha Yoga tenuta dalla maestra Francesca Perazzone con degustazione di una birra della casa e a seguire possibilità di aperitivo/cena (prenotazione obbligatoria, per info: Francesca 3346647820);

- domenica 2 giugno, seconda edizione dell’evento “Elvo Beer Bike”, organizzato in collaborazione con Free Bike da dove avrà inizio la pedalata. Il ritrovo è previsto per le ore 9:00 di domenica 2 giugno, presso la sede del negozio di bici di Biella (corso Giuseppe Pella, 19/A); il giro, aperto a tutti i possessori di bici da strada, gravel o e-bike/enduro, sarà composto da due giri differenti in base alla tipologia di bici usata. L’arrivo sarà presso il Beer Garden di Graglia e la vittoria spetterà proprio a chi riuscirà a bere più birra una volta arrivato al traguardo!

Per informazioni sull’evento, è possibile chiamare il numero 333 5468143 (Free Bike) oppure recarsi al negozio dal lunedì al venerdì (9:00-12:30 e 15:00-19:00) e il sabato dalle 9 alle 12,30.

Durante la giornata vi sarà la presentazione del “Bojador”, evento ciclistico che si terrà a metà giugno organizzato da Free Bike.

Vi aspettiamo numerosi, ciclisti e accompagnatori.