Con ProLoco Biella Valle Oropa e il Macchie alla scoperta della Valle Oropa

Iniziano le passeggiate con la ProLoco Biella Valle Oropa e la guida escursionistica Il Macchie - Marco Macchieraldo.

Il primo appuntamento è sabato 1 giugno, quando è in calendario un Trekking in Valle Oropa.

Si potrà scegliere se andare al pomeriggio o all sera.

Il ritrovo al pomeriggio sarà presso l' area cave del Favaro alle ore 14:15, la partenza ore 14.30 rientro previsto ore 17:00; Km 10; Dislivello 280 mt, Itinerario prevalentemente sterrato.

Alla sera: il ritrovo sarò invece sempre presso area cave del Favaro alle ore 20.45, con partenza alle ore 21:00. La camminata è circa di 80 minuti per arrivare alla galleria illuminata, in uno spettacolo unico, rientro ore 23 circa.

Per la sera è obbligatoria la luce frontale.

Per partecipare occorre essere tesserati Proloco Biella e Valle Oropa, la tessera si può fare da Buratti 1 in Via Duomo o prima della partenza, per i non tesserati sarà possibile partecipare con un piccolo contributo.