"La città degli Infermi": l'evento benefico a favore dell'Ospedale di ponderano.

Ottime notizie dal fronte “Ospedale senza infermi”! La prima fase della nostra raccolta fondi si è conclusa con un risultato lusinghiero: più di 4000 euro raccolti sulla piattaforma di crowdfunding, a cui si aggiungono tantissimi aiuti sotto forma di servizi, che valgono denaro sonante e ci sono stati offerti da professionisti che credono nel nostro progetto.

Stiamo parlando di musicisti, attori, operatori, architetti, fotografi e cittadini che ci hanno messo a disposizione filmati e fotografie d’epoca.

Per coinvolgere tutti i Biellesi in un evento “fisico”, abbiamo organizzato un happening nel corso del quale Teatrando, davanti all’ingresso principale dell’ex-ospedale di Biella, rappresenterà il ventaglio di proposte fatte in questi dieci anni, senza dimenticare quelle più recenti, casualmente uscite appena prima delle elezioni europee.

È anche questo il motivo per cui abbiamo deciso di proporre questa serata, naturalmente gratuita, nel giorno della Festa della Repubblica, che precede di appena sette giorni le elezioni.

E a questo proposito, vogliamo aggiungere che, se fino ad ora non abbiamo dato voce ai politici locali, le cui azioni ci sono sembrate più rivelatrici di mille parole, dopo le elezioni proporremo ai vari amministratori di concederci un’intervista in cui dire come la pensano sulla questione.

Ma ecco, ancora una volta, il link dove troverete tutte le informazioni sul nostro progetto e dove potrete diventarne co-produttori con una donazione, anche piccola: https://sostieni.link/35228