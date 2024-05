Pomeriggio di festa a Pettinengo: visite gratuite al Museo sulle note di “Mau Ritm & Gius”

Domenica 2 giugno 2024, alle ore 16:00, si terrà il concerto gratuito di “Mau Ritm & Gius” per l’inaugurazione della stagione estiva del Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli visitabile gratuitamente tutte le domeniche dalle ore 15:00 alle 18:00.

Musica a far da colonna sonora ai nuovi allestimenti che attendono i visitatori a canton Gurgo, in via Fiume, 12. Due artisti locali, che donano la loro arte nel cortile del Museo, favoriti, si spera, da un raggio di sole che permetta di apprezzare quanto il Museo è in grado di offrire, nella bella cornice del “balcone del Biellese”.

Mau Ritm & Gius, nome d’arte di Mauro Chiarini e Giuseppe Ceria, coniato per l’occasione, sono nati quasi per caso attorno ad un falò una sera d’estate di qualche anno fa. Non avevano mai suonato insieme prima, ma la magia che caratterizzò quella serata li convinse a provare a percorrere una strada che li ha portati a condividere nuove avventure.

Mauro e Giuseppe provengono da esperienze musicali diverse e insieme hanno trovato un filo conduttore comune, quello di suonare e cantare musiche e canzoni che piacciono ad entrambi, senza seguire un genere musicale specifico.

Il repertorio proposto comprende interpretazioni di canzoni italiane e straniere e brani strumentali prodotti e arrangiati secondo il loro estro musicale. Mauro canta e suona la chitarra, a volte percuotendo la cassa per dare il ritmo alla musica. Giuseppe canta, suona la chitarra, il banjo ed il bouzouki irlandese.

Melodie ed esposizioni faranno il paio con il cibo e le bevande di “su cumbidu”, l’immancabile rinfresco offerto, in Piemonte come in Sardegna, durante le manifestazioni isolane. Per l’occasione, vino e un’antica ricetta a base di menta e limone freschi dell’“acqua di Cagliari”, accompagneranno gustose specialità preparate dalle abili mani di volenterose mamme.