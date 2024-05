Appuntamento in Giardino, nuovo evento alla Burcina

L'ente di gestione aree protette Ticino Lago Maggiore ha aderito anche quest'anno all'iniziativa di APGI-Associazione Parchi e Giardini d'Italia "Appuntamento in Giardino".

L'Ente propone quindi per domenica 2 giugno alle 15 la passeggiata "5 sensi in Burcina". Il ritrovo per i partecipanti è previsto al cancello del Parco Burcina a Pollone; la guida escursionistica, Fabrizio Botelli, accompagnerà i visitatori attraverso il Parco per farlo conoscere da prospettive nuove e diverse. Il percorso avrà una durata di circa 2 ore ed è adatto a tutti.

Si tratta di una iniziativa gratuita, per ragioni organizzative si chiede la prenotazione. L'iniziativa nazionale ha il patrocinio del Ministero della Cultura e di ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani. La passeggiata è stata inserita nell'ambito del programma culturale dell'ente di gestione e ha il patrocinio di Atl Terre alto Piemonte, Provincia di Biella, Comune di Pollone.