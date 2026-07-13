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EVENTI | 13 luglio 2026, 06:50

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 10 al 12 luglio 2026

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 10 al 12 luglio 2026

Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 10 al 12 luglio 2026

Cronaca

- Biella, Guardia di Finanza: sequestrato in Campania, Marche e Liguria un patrimonio immobiliare dal valore di quasi 640mila euro

- Biella, omicidio Santus: pene ridotte in Appello

- Scontro tra auto e moto, muore un 43enne di Cavaglià

- Campiglia Cervo, scontro fra moto e bici: interviene l’elisoccorso VIDEO

- Incendi in Piemonte, oltre 800 ettari di bosco distrutti

- Emergenza incendi in Valsesia, mobilitati 16 volontari AIB dal Biellese FOTO

- Maltempo sul Biellese, forti e diffuse raffiche di vento VIDEO

Attualità

- Incendi boschivi in Piemonte, Uncem: "Non è una crisi, ma una tragedia climatica"

- Al Santuario di Graglia il taglio del nastro per il museo “Nel Mondo dei Ciulin” FOTO e VIDEO

- “Ho conosciuto una persona speciale”: così comincia la truffa del pig butchering

- Pedemontana, cinquant'anni dopo: il sogno diventa cantiere

- Gestione ambientale: capire le "matrici" per proteggere il nostro territorio FOTO

- SpaceX sbarca in Borsa: opportunità storica o prezzo già troppo alto?

- Cossato, inaugurato l’impianto di teleriscaldamento efficiente di Pellerei Energia: “Una sfida per il futuro del settore energetico” FOTO e VIDEO

Sport ed Eventi

- Quando Biella era Bugella, inaugurata la mostra che espone il diploma imperiale del 826 FOTO

- Candelo sotto le Stelle, sport e condivisione nel ricordo di Marica Messi FOTO e VIDEO

- Biella celebra i suoi 1200 anni: festa in piazza tra storia, teatro e atmosfere medievali FOTO

- Crono Birra Oropa-Rifugio Rosazza: trionfano Capuano e Salvati FOTO

- Valle Mosso, 130 partecipanti a “Impazza la corsa 13”: concluse le premiazioni FOTO e VIDEO

- Ciclismo, è partita la Granfondo Biella-Oropa: 350 iscritti al via FOTO e VIDEO

- Movimento e prevenzione: a Gifflenga la Camminata per la Salute FOTO

Costume e società

- Biella, il saluto della Polizia di Stato a Filippo Barba e Claudia Perez

- Valle Cervo, Monte Bo: i consigli di Newsbiella Turismo FOTO e VIDEO

- Alfalberto, E come Esempio: ciò che siamo conta più di ciò che diciamo VIDEO

Redazione

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