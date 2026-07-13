Ecco cosa è successo a Biella nel weekend dal 10 al 12 luglio 2026

Cronaca
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- Biella, omicidio Santus: pene ridotte in Appello
- Scontro tra auto e moto, muore un 43enne di Cavaglià
- Campiglia Cervo, scontro fra moto e bici: interviene l’elisoccorso VIDEO
- Incendi in Piemonte, oltre 800 ettari di bosco distrutti
- Emergenza incendi in Valsesia, mobilitati 16 volontari AIB dal Biellese FOTO
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Attualità
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Sport ed Eventi
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- Valle Mosso, 130 partecipanti a “Impazza la corsa 13”: concluse le premiazioni FOTO e VIDEO
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Costume e società
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