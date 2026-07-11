Fulgor Chiavazzese, dribbling e velocità: Francesco Messina rinnova

L’attaccante classe 2004 è un profilo in crescita, ma può già contare su un’importante esperienza alle spalle. Difficile lasciarlo partire.

Francesco Messina non ha bisogno di presentazioni. Arrivato alla Fulgor nel corso della stagione 2025/2026, l’attaccante è stato confermato dalla società anche per la prossima annata.

Dribbling rapido, velocità e qualità tecniche: caratteristiche che descrivono un giocatore sul quale il club ha deciso di continuare a puntare. Il suo repertorio, però, non si esaurisce qui.

Nato il 1° marzo 2004, Messina ha ancora ampi margini di crescita, ma vanta già un bagaglio di esperienze significativo. Dopo aver militato in Serie D e in Eccellenza, incarna la volontà della società di costruire una rosa giovane, ma composta da elementi che non siano alle prime armi.

«Non vedo l’ora di iniziare»

La fiducia della società è stata accolta con entusiasmo dal giocatore, che ha dichiarato: «Sono convinto di restare alla Fulgor perché credo fortemente nel nuovo progetto che mi è stato presentato, incentrato sui giovani. Ringrazio il mister e il vicepresidente Garini per la fiducia. Ho avuto subito sensazioni positive e credo che si possa davvero fare un bel lavoro».

Guardando alla stagione appena conclusa e alle proprie caratteristiche tecniche, l’attaccante classe 2004 rilancia le ambizioni personali e di squadra: «Dopo la scorsa stagione di transizione, durante la quale rientravo da diversi infortuni, mi aspetto di ritrovare una grande condizione. L’obiettivo della squadra è creare un bel gruppo e lavorare tutti insieme in un clima sereno. Personalmente voglio segnare più gol, perché tra le mie qualità ci sono l’uno contro uno, la corsa e tanta fantasia. Mi piace giocare da esterno per puntare la porta avversaria, ma anche muovermi tra le linee per fraseggiare e creare occasioni pericolose».