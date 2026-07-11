Scontro tra auto e moto, muore un 43enne di Cavaglià

Tragico incidente nella notte lungo la strada provinciale 593, nei pressi del Brikò di Borgo d'Ale dove un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un violento scontro.

A perdere la vita è stato Christian Andorno, 43 anni, residente a Cavaglià. L’uomo viaggiava in sella alla motocicletta quando, per cause ancora da accertare e riconducibili ad una manovra azzardata, si è verificato l’impatto con la vettura.

Le conseguenze sono state gravissime e per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, incaricate di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nonostante il tentativo dei soccorritori, non c'è stato nulla da fare.

In ospedale i ragazzi a bordo dell'auto; il conducente verrà sottoposto ad alcol test.