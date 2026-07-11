Quando Biella era Bugella, inaugurata la mostra che espone il diploma imperiale del 826 FOTO

Giornata storica per la comunità di Biella. Nella prima serata di ieri, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della mostra che esporrà il documento datato 10 luglio 826, sottoscritto in Germania dall’imperatore Ludovico il Pio (discendente di Carlo Magno) e il figlio Lotario, oggi conservato presso l’Archivio di Stato di Parma, dove compare per la prima volta il nome “Bugella”, nome latino del nostro capoluogo di provincia.

E proprio questo documento sarà l’assoluto protagonista di una rassegna che celebra i 1200 anni della firma sulla pergamena imperiale. L’evento ha richiamato un gran numero di autorità, istituzioni, sindaci, rappresentanti di associazioni e cittadini. Tutti presenti per l’apertura della mostra che presenta l’antico manufatto, realizzata grazie al supporto di Gruppo Sella, Banca Patrimoni Sella & C. e della sua Direzione Artistica all’interno degli spazi espositivi del Palazzone di via dei Seminari 3.

Il percorso espositivo, frutto di un’approfondita ricerca storica effettuata da Danilo Craveia del DocBi, vede anche il coinvolgimento degli studenti di alcuni istituti scolastici come Liceo G. e Q. Sella, Liceo A. Avogadro ed ITIS Q. Sella, e tratterà del documento in tutte le sue parti per illustrarne forma, contenuti e relazioni al più ampio pubblico possibile.

In mostra saranno esposti anche reperti provenienti dalla sezione archeologica del Museo del Territorio Biellese. Questa è solo una delle iniziative in programma promossa dall’Assessorato alla Cultura della Città di Biella, assieme al DocBi - Centro Studi Biellesi. Inolre la mostra, allestita negli spazi del Palazzone, sarà aperta fino al 13 settembre nelle giornate di sabato e domenica, dalle 15 alle 19. Per gruppi organizzati sarà possibile effettuare delle aperture straordinarie.

Oltre al percorso espositivo, la serata di ieri è poi proseguita in piazza Duomo con gli spettacoli teatrali e le performance di danza ispirati alla storia della città e alla millenaria ricorrenza, con la collaborazione di ARS Teatrando e Opificiodellarte. Senza dimenticare la presenza di una cena medievale aperta a tutti, organizzata da Cortocircuito APS (organizzatore di Bolle di Malto) assieme alle Pro Loco del territorio davanti al Battistero di Biella. Eventi capaci di unire storia e comunità nel luogo simbolo della città.