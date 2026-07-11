I commercianti di Mongrando, allestita la mostra in Municipio

Da ieri fino al 20 luglio, il primo piano del Municipio ospita la mostra fotografica "I commercianti di Mongrando", organizzata dall'Associazione Federico Pistono con il patrocinio del Comune.

Un'esposizione che racconta, attraverso immagini d'epoca, i volti, i negozi e le attività che hanno contribuito a costruire la storia e l'identità della comunità. Un'occasione per riscoprire tradizioni, ricordi e frammenti di vita quotidiana che appartengono al patrimonio collettivo di Mongrando.

“Sono invitati tutti i cittadini a dedicare qualche minuto a questa mostra: sarà un modo per conoscere meglio il nostro passato e valorizzare le radici del nostro territorio” riporta l’amministrazione comunale.

La mostra è visitabile al primo piano del Municipio nei seguenti orari:

• Lunedì: 9 – 12.30

• Mercoledì: 9 – 12.30

• Giovedì: 16 – 18

• Sabato: 9 – 12