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CRONACA | 12 luglio 2026, 16:42

Campiglia Cervo, scontro fra moto e bici: interviene l’elisoccorso VIDEO

Campiglia Cervo, scontro fra moto e bici: interviene l’elisoccorso

Campiglia Cervo, scontro fra moto e bici: interviene l’elisoccorso

Aggiornamento delle 16:42

Secondo le ultime informazioni sembra che lo scontro avvenuto a Campiglia Cervo, lungo la strada che conduce a Bielmonte, sia limitato ad una moto e una bici. 

Lo scontro è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento e i due feriti sono stati trasportati all'ospedale dai sanitari per le cure del caso. Sul luogo del sinistro presenti 118 con due ambulanze, i carabinieri e l'elisoccorso che ha trasportato i feriti da Piedicavallo. 

Nella zona si registrano rallentamenti e disagi alla circolazione.

Campiglia Cervo, moto travolge tre ciclisti: interviene l’elisoccorso

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G. Ch.

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