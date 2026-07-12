Campiglia Cervo, scontro fra moto e bici: interviene l’elisoccorso VIDEO

Aggiornamento delle 16:42

Secondo le ultime informazioni sembra che lo scontro avvenuto a Campiglia Cervo, lungo la strada che conduce a Bielmonte, sia limitato ad una moto e una bici.

Lo scontro è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento e i due feriti sono stati trasportati all'ospedale dai sanitari per le cure del caso. Sul luogo del sinistro presenti 118 con due ambulanze, i carabinieri e l'elisoccorso che ha trasportato i feriti da Piedicavallo.

Nella zona si registrano rallentamenti e disagi alla circolazione.