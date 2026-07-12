Granfondo Biella-Oropa, la protesta: "Territorio preso in ostaggio"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Complimenti agli organizzatori della gara ciclistica di oggi, 12 luglio. Nessun cartello ad indicare l’evento, pochi operatori con pettorina gialla che non hanno saputo dare la minima informazione, code infinite di auto di ignari che speravano di poter raggiungere l’alta valle Cervo o Bielmonte e che invece sono rimasti incolonnati senza sapere il perché. E non voglio neppure pensare a chi stamattina si è alzato a Milano e ha detto ‘andiamo a vedere la panoramica Zegna’. Non avete ancora capito, ciclisti della domenica (è il caso di dirlo…) che non si può prendere in ostaggio un territorio? O, quanto meno, che lo si deve adeguatamente preparare? Auguro a ognuno degli organizzatori di rimanere bloccato in qualche coda, da qualche parte, per via di una qualche manifestazione organizzata bene come la loro."