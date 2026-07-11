Candelo sotto le Stelle, sport e condivisione nel ricordo di Marica Messi FOTO e VIDEO

Il Ricetto di Candelo ha accolto, nella serata di ieri, venerdì 10 luglio, una nuova edizione di “Candelo sotto le Stelle”, la manifestazione ludico-motoria non competitiva dedicata alla memoria di Marica Messi e organizzata da Bar La Torre e Pro Loco di Candelo con il supporto di Atletica Candelo.

Il ritrovo si è svolto in Piazza Castello, all’interno del Ricetto. Il programma si è aperto con il mini-giro di circa 700 metri riservato ai bambini fino ai 12 anni, seguito dalla corsa e camminata non competitiva lungo un percorso di circa sette chilometri.

La manifestazione è stata dedicata al ricordo di Marica Messi, atleta dell’Atletica Candelo scomparsa nel luglio del 2016, a 29 anni: "Abbiamo creato questo momento di incontro e condivisione per stare insieme con un sorriso, passeggiare e camminare, ma soprattutto per ricordare una persona che aveva sempre il sorriso - dichiarano gli organizzatori - Marica era una bella persona non soltanto per il suo aspetto, ma per ciò che esprimeva e per il modo in cui intendeva la vita. Ha corso con noi molte volte e tanti hanno avuto la possibilità di conoscerla e apprezzarla".

A dieci anni dalla tragedia, la sua memoria rimane viva tra i compagni di squadra e quanti le hanno voluto bene: "Sono passati dieci anni quasi senza accorgercene. Noi la ricordiamo ogni giorno e continueremo a ritrovarci qui, anno dopo anno, per ricordare il suo sorriso e sorridere insieme a lei".

Al termine del percorso, gli organizzatori hanno predisposto un ristoro con pizza, anguria, birra e altre bevande. Durante la serata è stato consegnato un riconoscimento alla società con il maggior numero di iscritti.