Movimento e prevenzione: a Gifflenga la Camminata per la Salute FOTO

Anziani, bambini e famiglie hanno partecipato alla “Camminata per la Salute” che si è svolta a Gifflenga, appuntamento conclusivo della rassegna “Innovazione in Sanità per la Salute. I cittadini incontrano i Professionisti dell’ASL BI”, ideata e promossa dal Lions Club Biella Bugella Civitas in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Biella e il Comune di Gifflenga.

Alla camminata, guidata dalla dottoressa Milena Vettorello, referente per la Promozione della Salute dell’ASL BI, hanno preso parte circa 80 persone di tutte le età. I partecipanti hanno potuto scegliere tra due percorsi interamente pianeggianti e accessibili, rispettivamente di un chilometro e 5,5 chilometri, in base al proprio livello di allenamento.

L’iniziativa ha offerto l’occasione di trascorrere una mattinata in compagnia, riscoprendo il piacere di svolgere attività fisica leggera all’aria aperta.

L’evento rientra nelle strategie del Piano Locale della Prevenzione, orientate a creare contesti favorevoli alla salute e a rendere le scelte salutari più semplici e accessibili. L’obiettivo è prevenire le malattie croniche, migliorare la qualità della vita e contribuire al benessere psicofisico della popolazione.

Praticare attività fisica, seguire un’alimentazione equilibrata, evitare il fumo, limitare il consumo di alcol, aderire agli screening e alle vaccinazioni raccomandate, curare le relazioni sociali e il proprio benessere complessivo sono alcuni dei principali comportamenti in grado di ridurre il rischio di patologie croniche e favorire una migliore qualità della vita.

La mattinata ha rappresentato anche un’importante occasione di socializzazione e condivisione, confermando come la salute non coincida soltanto con l’assenza di malattia, ma comprenda anche il benessere fisico, psicologico e relazionale.

La “Camminata per la Salute” ha mostrato concretamente come la promozione di corretti stili di vita possa tradursi in proposte semplici, accessibili e partecipate. Il movimento, insieme a una sana alimentazione, alla prevenzione, alle vaccinazioni e alla cura delle relazioni sociali, costituisce uno degli strumenti principali per mantenere e migliorare lo stato di salute della popolazione.

«Come presidente del Lions Club Biella Bugella Civitas sono soddisfatta di quanto siamo riusciti a realizzare con questo ciclo di incontri, pensato per far conoscere la sanità biellese. C’è stata una partecipazione attenta e coinvolta da parte dei cittadini, sia agli appuntamenti ospitati dal Circolo Sociale Biellese sia alla camminata. L’evento conclusivo si è rivelato fin da subito un’ottima occasione per stare insieme prendendosi cura della propria salute, con uno sguardo rivolto anche alla comunità, dal momento che le offerte raccolte tra coloro che hanno partecipato al pranzo previsto al termine della camminata sono state devolute a favore di Anffas Biellese e di altri service del Lions Club Biella Bugella Civitas – ha commentato Fausta Bolengo, presidente del Lions Club Biella Bugella Civitas –. Ringrazio il Comune e la Pro Loco di Gifflenga, oltre ai professionisti dell’ASL di Biella che si sono messi a disposizione per la buona riuscita di questi incontri, offrendo un’opportunità per avvicinare i cittadini alla sanità biellese».

«Grazie al Lions Club Biella Bugella Civitas e al Comune di Gifflenga per aver sostenuto e promosso questa iniziativa, dimostrando una concreta attenzione ai temi dell’attività fisica e della salute. La camminata è stata un’importante occasione di incontro con la comunità, di sensibilizzazione e di promozione della cultura del movimento e dei sani stili di vita – ha commentato la dottoressa Milena Vettorello –. L’iniziativa ha inoltre evidenziato il valore della rete dei Gruppi di Cammino attivi sul territorio biellese e il ruolo svolto dai loro conduttori nel favorire salute, socialità e partecipazione. Un contributo reso concreto anche dalla presenza di Stefania Busso e Micaela Orso, conduttrici dei Gruppi di Cammino di Buronzo e Benna, che hanno accompagnato i partecipanti durante il percorso, rappresentando l’impegno di tutti i conduttori che collaborano con l’ASL BI per mantenere attive queste opportunità di benessere nelle comunità locali».