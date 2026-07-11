“Ho conosciuto una persona speciale”: così comincia la truffa del pig butchering

Comincia quasi sempre allo stesso modo: un messaggio garbato da uno sconosciuto, magari “sbagliato”, su un social o un app di incontri. Nasce una conversazione, poi un’amicizia, a volte un sentimento. Passano settimane, cresce la fiducia. E a un certo punto, con naturalezza, arriva il consiglio: “Ho un modo per far fruttare i risparmi, te lo mostro”. È la trappola. Si chiama pig butchering, ed è una delle frodi più devastanti psicologicamente, prima ancora che economicamente del nostro tempo.

Non è un fenomeno lontano. A febbraio 2026 la Guardia di Finanza di Cuneo ha smantellato un’organizzazione criminale transnazionale (con ramificazioni in mezza Europa) partendo proprio dalla denuncia di una vittima di “truffa romantica”: quasi novecentomila euro riciclati, decine di indagati. Il Piemonte, insomma, non guarda da spettatore.

Perché quel nome così crudo

“Pig butchering” significa, letteralmente, “macellazione del maiale”. È un’immagine sgradevole ma precisa: la vittima viene prima “ingrassata”, coccolata con affetto, complimenti, attenzioni, e con qualche piccolo guadagno finto per farla sentire al sicuro e solo quando è pronta viene “macellata”, cioè spremuta fino all’ultimo euro. La truffa è nata in Cina e oggi è una vera industria, gestita da organizzazioni criminali che operano da veri e propri centri all’estero, dove spesso lavora manodopera a sua volta ridotta in schiavitù. Dietro il “principe azzurro” o l’“amica premurosa” non c’è un cuore solitario: c’è un’azienda del crimine.

Il gioco lungo

La forza di questa frode è la pazienza. A differenza della truffa mordi-e-fuggi, qui i criminali investono settimane o mesi. Studiano i profili social della vittima, ne intercettano gli interessi, le fragilità, i sogni. Costruiscono una relazione credibile, giorno dopo giorno, su WhatsApp o Telegram. E oggi l’intelligenza artificiale amplifica tutto: programmi automatici riescono a gestire molte conversazioni insieme, con una pazienza (e un costo) che nessun truffatore in carne e ossa potrebbe permettersi. Solo quando il legame è solido arriva la proposta: una piattaforma di investimenti, di solito in criptovalute, che mostra guadagni immediati e stupefacenti. Guadagni finti, generati da un sito che i criminali controllano interamente.

La trappola finale

All’inizio funziona tutto: la vittima investe una piccola somma, “vede” i profitti salire, magari riesce perfino a prelevare qualcosa. È l’esca che convince a versare cifre sempre più alte, spesso i risparmi di una vita. Poi, quando prova a ritirare il grosso, scatta la trappola: servono “tasse”, “commissioni”, “bonifici di sblocco”, in un inseguimento senza fine. In molti casi, con la scusa dell’assistenza, alla vittima viene chiesto di installare un programma di controllo remoto del telefono: da quel momento i truffatori leggono i codici di sicurezza in arrivo via SMS e autorizzano loro stessi i bonifici. E c’è un ultimo, feroce atto: a distanza di mesi, finti “recuperatori di fondi” o falsi avvocati contattano le vittime promettendo di riavere il maltolto in cambio, ovviamente, di altro denaro.

I CAMPANELLI D’ALLARME

• Una persona conosciuta solo online che, guarda caso, sposta presto il discorso su investimenti o criptovalute

• Guadagni “garantiti”, troppo belli per essere veri, e pressione a fare in fretta

• La richiesta di installare software di accesso remoto “per assisterti”

• Videochiamate sempre rimandate, rifiutate o “che non funzionano”

• Una piattaforma di cui non trovi traccia ufficiale, raggiunta solo tramite link ricevuti in chat

Numeri che fanno riflettere

Nel 2025 la Polizia Postale italiana ha gestito oltre cinquantamila casi di reati informatici, di cui più della metà legati a frodi economico-finanziarie, con danni complessivi ben oltre i duecento milioni di euro. Il finto trading online, spesso l’esito ultimo proprio delle truffe relazionali, da solo pesa per la fetta più grande delle somme sottratte. E la Consob continua a oscurare, mese dopo mese, decine di piattaforme abusive, molte legate alle criptovalute. Dietro ogni numero ci sono persone: pensionati, professionisti, vedovi, giovani in cerca di riscatto. Nessuna categoria è immune.

Non è questione di ingenuità

È l’equivoco più pericoloso: pensare “a me non capiterebbe mai”. In realtà può cadere chiunque, perché il bersaglio non è l’intelligenza, ma l’emozione. I truffatori sono addestrati a individuare una vulnerabilità, la solitudine, un lutto, una separazione, il desiderio di una svolta economica e a farne leva con freddezza professionale. Il danno, quando arriva, non è solo sul conto: le vittime raccontano depressione, vergogna, perdita di fiducia in sé e negli altri. Molte non denunciano proprio perché si sentono ancora legate a chi le ha ingannate, e si attribuiscono ogni colpa. C’è chi ha perso centomila euro e un anno intero per rimettersi in piedi. Il maiale, nel nome della truffa, viene macellato fino all’ultimo pezzo: anche la dignità.

Come difendersi (e difendere chi amiamo)

La buona notizia è che, come quasi tutte le frodi, si sconfigge con il metodo più che con la tecnologia. Poche regole, semplici e ferree:

• Diffidare per principio di chi si conosce solo online e, prima o poi, parla di soldi o investimenti.

• Non dare mai accesso ai propri conti o dispositivi, e non installare mai software su richiesta di qualcuno.

• Verificare l’identità: una persona vera non rifiuta all’infinito una videochiamata. E nessun investimento serio “scappa” se ci si prende qualche giorno per pensare.

• Parlarne: chi ha un dubbio ne discuta con un familiare o con la banca. In caso di guaio, avvisare subito la banca e sporgere denuncia alla Polizia Postale.

La difesa più forte, ancora una volta, è rallentare. Queste truffe funzionano come la rana nella pentola che si scalda piano: nessun singolo passo sembra allarmante, ed è solo guardando l’insieme che si capisce dove si sta finendo. Se avete un familiare che vive molto la sua vita online, magari anziano o in un momento di solitudine, questa è una conversazione da fare, con dolcezza e senza giudicare. Parlarne apertamente, in famiglia, è già metà della difesa: perché una truffa che si conosce ha perso gran parte della sua forza.

Per maggiori informazioni:

Sito web: www.seccomarco.com