Crono Birra Oropa-Rifugio Rosazza: trionfano Capuano e Salvati FOTO

Quasi 80 atleti hanno partecipato, venerdì 10 luglio, alla seconda edizione della Crono Birra Oropa-Rifugio Rosazza, corsa in montagna non competitiva organizzata dal Gruppo Sportivo Favaro.
La manifestazione, partita alle 19.30 dalla località Delubro, si è svolta in un clima goliardico lungo il percorso diretto al Rifugio Rosazza. All’arrivo, i partecipanti hanno concluso la serata con il polenta party previsto dagli organizzatori.
Ad aggiudicarsi la prova maschile è stato Alessandro Salvati, mentre Giada Capuano ha ottenuto il primo posto nella categoria femminile.