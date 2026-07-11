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Running e Trail | 11 luglio 2026, 12:21

Crono Birra Oropa-Rifugio Rosazza: trionfano Capuano e Salvati FOTO

Crono Birra Oropa-Rifugio Rosazza: trionfano Capuano e Salvati

Crono Birra Oropa-Rifugio Rosazza: trionfano Capuano e Salvati

Quasi 80 atleti hanno partecipato, venerdì 10 luglio, alla seconda edizione della Crono Birra Oropa-Rifugio Rosazza, corsa in montagna non competitiva organizzata dal Gruppo Sportivo Favaro.

La manifestazione, partita alle 19.30 dalla località Delubro, si è svolta in un clima goliardico lungo il percorso diretto al Rifugio Rosazza. All’arrivo, i partecipanti hanno concluso la serata con il polenta party previsto dagli organizzatori.

Ad aggiudicarsi la prova maschile è stato Alessandro Salvati, mentre Giada Capuano ha ottenuto il primo posto nella categoria femminile.

G. Ch.

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