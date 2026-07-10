Gaglianico, appello per ritrovare Matisse scomparso da tre giorni

Cresce la preoccupazione a Gaglianico per la scomparsa di Matisse, un gatto di due anni che manca da casa ormai da tre giorni. La proprietaria ha lanciato un appello sui social chiedendo l'aiuto di tutti i cittadini nella speranza di poterlo ritrovare al più presto.
Matisse è un gatto sterilizzato e dotato di microchip.
"Se pensate di averlo visto, anche solo per un attimo, vi prego di farmi sapere dove e quando. Anche la più piccola segnalazione potrebbe essere importante", è l'appello della proprietaria, molto preoccupata per la sorte del suo amico a quattro zampe.
Chiunque avesse informazioni o avvistasse Matisse nella zona di Gaglianico è invitato a contattare il numero 331 548 1647. Anche un semplice avvistamento potrebbe rivelarsi decisivo per consentire al gatto di tornare a casa.