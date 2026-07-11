Biella celebra i suoi 1200 anni: festa in piazza tra storia, teatro e atmosfere medievali - Foto Massimo Giacobbe

Una serata di festa e partecipazione ha accompagnato venerdì 10 luglio l’avvio delle celebrazioni per i 1200 anni dalla prima attestazione del nome “Bugella”.

Dopo l’inaugurazione ufficiale alla presenza del sindaco Marzio Olivero, gli appuntamenti sono proseguiti tra piazza Duomo e il Battistero, trasformati per l’occasione in un suggestivo scenario medievale.

Costumi, rappresentazioni e animazioni hanno condotto il pubblico in un viaggio nella storia cittadina, grazie all’impegno dei ragazzi di Teatrando, Opificiodellarte, Bolle di Malto e delle Pro Loco coinvolte nell’organizzazione.

Numerosi i biellesi presenti, che hanno condiviso una ricorrenza particolarmente significativa per la città. Un momento pensato per valorizzare il passato, la storia, l’identità e il patrimonio culturale del territorio.