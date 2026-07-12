"Selvatica. Arte e Natura in Festival" a Palazzo Ferrero l'ultimo “Incontro del Giovedì”

"Selvatica. Arte e Natura in Festival" si avvia alla conclusione. Per celebrare l'ultimo fine settimana di apertura, giovedì 16 luglio, alle ore 21.00, Palazzo Ferrero ospiterà un imperdibile e conclusivo “Incontro del Giovedì”, una serata dedicata al racconto della montagna, della conservazione e del profondo legame tra uomo e fauna alpina.

Il cuore dell'evento sarà la presentazione del libro “L'incredibile storia dello stambecco delle Alpi. Le avventure di re, scienziati, bracconieri, guardaparco e un animale leggendario”, scritto da Franco Brevini. L'incontro, curato dall'Associazione Stilelibero e dal CAI Biella, sarà moderato da Andrea Formagnana, Presidente del CAI Biella.

All’inizio dell’Ottocento lo stambecco alpino era a un passo dall'estinzione, con poche decine di esemplari superstiti sul Gran Paradiso. Il saggio di Franco Brevini intreccia divulgazione scientifica, ricostruzione storica e narrativa di montagna per ripercorrere il miracoloso salvataggio di questa specie, dalle Regie Patenti del 1821 fino all'istituzione del Parco Nazionale. Una storia non lineare fatta di bracconaggio, crisi economiche e nuove sfide contemporanee come il riscaldamento globale e il turismo di massa.

Franco Brevini, già docente di Letteratura italiana presso l’Università di Bergamo e storica firma del Corriere della Sera, è tra i massimi esperti di poesia dialettale e un profondo appassionato di montagna, tema a cui ha dedicato numerosi successi editoriali (Ghiacci, Rocce, La sfinge dei ghiacci).

Ultimi giorni, inoltre, per visitare la mostra del Festival e per scoprire un ricco percorso espositivo diffuso che unisce arte, fotografia e natura. Tra le mostre principali spiccano la prima assoluta in Italia dedicata al maestro naturalista John James Audubon, con 40 capolavori in dialogo con le sculture aviarie di Alice Zanin, e le grandi sezioni dedicate alla fotografia internazionale, che affiancano i suggestivi scatti in bianco e nero del cinese Zheng Xiaolin alle spettacolari immagini del concorso tedesco Glanzlichter e alle proiezioni del Fotoclub Biella. Il viaggio tra natura e creatività si completa con i lavori di Geremia Cerri e di Anna Roberti, con l'installazione sensoriale di Michela Cavagna ed Emiliano Battistini nei giardini di Palazzo Gromo Losa, e con il rigore della mostra scientifica Alieni, dedicata alle specie introdotte dall'uomo in Italia.

Questa settimana rappresenterà inoltre l'ultima possibilità per ammirare, presso lo Spazio Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, le opere dei finalisti del concorso Nord Ovest Naturae Photo Contest, organizzato in collaborazione con importanti realtà naturalistiche come il WWF Oasi e il Giardino Botanico di Oropa.

Per informazioni generali su Selvatica

Palazzo Gromo Losa Srl - c/o Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Via Garibaldi 17 - 13900 Biella

Tel. 015.0991868

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Orari

Venerdì h 15.00 - 19.00

Sabato e domenica h 10.00 - 19.00

25 e 26 aprile, 1° maggio, 1° e 2 giugno h 10.00 - 19.00

Biglietteria a Palazzo Gromo Losa

Corso del Piazzo, 22/24 - Biella

Biglietti

Intero 10,00 € | Ridotto 8,00 €







